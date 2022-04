Ancelotti: "Vi dico tutto su Milan, Napoli, Mourinho e Mbappé al Real..."

Ipotesi Mbappé al Real Madrid

Sulla corsa al titolo, nei rispettivi campionati, di Milan e Real Madrid, Ancelotti dice: "Il Milan ha possibilità, come le hanno Inter e Napoli. Penso sarà una battaglia fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. È una corsa molto equilibrata. Ci saranno ancora risultati a sorpresa. Il Real Madrid ha le possibilità per storia, tradizione e qualità di competere fino alla fine. Adesso abbiamo una sfida durissima contro il City. Ci giochiamo le nostre carte. È stata durissima anche contro Psg e Chelsea. La nuova regola del gol in trasferta che non vale più doppio rende queste sfide più equilibrate e avvincenti". Sulla possibilità che Mbappé arrivi al Real Madrid, Ancelotti resta vago: "Dico che il futuro di questo club, grazie al presidente Perez, è di altissimo livello. E lo sarà anche nei prossimi anni a prescindere dai giocatori che possono venire. Il Real Madrid ha fatto la storia del calcio nel dopoguerra e continuerà a farlo per molti anni ancora".

Ancelotti e il legame con il Milan

Da ex rossonero, il tecnico del Real Madrid parla del Milan, in procinto di cambiare proprietà: "Siamo abituati al fatto che le società vengano acquistate da fondi di investimento. In questo caso, se tutto va in porto, penso possa essere un bene per il Milan. Sarà un bene reciproco. Un mio ritorno al Milan? Del mio futuro parlerò quando terminerò al Real. Se mi fermo tra 20 anni credo che andrò in pensione. Il Milan mi ha dato tanto. Io consigliere saggio del Milan? C'è Maldini che sta facendo un lavoro strepitoso. Asensio al Milan? È un giocatore di una qualità straordinaria. Negli ultimi anni ha sofferto di un infortunio al ginocchio che l'ha costretto a stare fuori. Lui è importante. Posso fare solo una valutazione tecnica e ha dato una mano importante alla squadra. Del futuro non so. Lui sta parlando con la società per un rinnovo. Ma mi fermo solo all'aspetto tecnico".

Ancelotti parla di Napoli, Roma e Juve

Ancelotti poi si sofferma su altre sue due ex squadre, il Napoli, che ha allenato, e la Roma, in cui ha giocato: "Io al Napoli sono stato bene. Poi per una serie di cose che son mancate il rapporto si è interrotto. Mi è successo a Parigi. Ma penso sia anche giusto così. Per il bene di entrambe le parti. Meglio quarto posto o vincere la Conference League per la Roma? Credo che Mourinho abbia ridato entusiasmo a una piazza che ne aveva bisogno. Sta facendo un lavoro straordinario grazie alle sue qualità. Non so cosa possa accadere ora. Penso che Mourinho possa essere un pezzo importante nella storia della Roma". Del quarto posto della Juve, fuori dalla lotta scudetto ancora una volta, dice: "Il quarto posto della Juventus per la seconda volta di fila un po' sorprende, sì. Penso sia un periodo di transizione. Hanno fatto importanti investimenti come Vlahovic e penso possa tornare a competere".