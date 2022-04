Il Barcellona si arrende al Cadice e consegna la Liga ad Ancelotti

BARCELLONA (SPAGNA) - Secondo sconfitta consecutiva al Camp Nou per il Barça, che dopo la resa all’Eintracht Francoforte in Europa League di giovedì scorso, cede anche davanti al pericolante Cadice in campionato. Decide la gara una rete solitaria di Lucas Perez. Sconfitta che mette fine alle già tenui speranze di remontada in campionato dei blaugrana, che rimangono a -15 dal Real Madrid in coabitazione con Siviglia e Atletico Madrid. 35º scudetto ad un passo per il Real Madrid di Carletto Ancelotti.

Sterile assedio Tanta buona volontà, ma poca concretezza per il Barça, che privo degli infortunati Piqué, Pedri, Umtiti, Ansu Fati e Sergi Roberto, a cui va aggiunto lo squalificato Araujo, attacca a testa bassa fin dal fischio d’inzio. Alla resa dei conti, però, il portiere ospite Jeremias Ledesma deve entrare in scena solo in due occasioni, nel corso della prima frazione: una parata a terra su deviazione ravvicinata di Ferran Torres, nei primissimi scampoli, e un intervento che chiude una gran giocata in solitario di Dembelé, che fa fuori un paio di rivali per poi calciare centralmente. Decisamente più ghiotta l’unica occasione confezionata dagli andalusi, con Lucas Perez che, servito da Ruben Sobrino, manca clamorosamente la porta da posizione più che propizia.