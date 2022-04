"Gerrard chiama l'ex Inter Kondogbia all'Aston Villa"

L' Atletico Madrid sarà chiamato a resistere, tra le varie offerte del calciomercato estivo ormai alle porte, per mantenere al Wanda Metropolitano l'ex Inter Geoffrey Kondogbia . Il centrocampista franco-centrafricano, infatti, sarebbe una delle priorità di Steven Gerrard per il suo Aston Villa , nella ricca Premier League.

A riportarlo è il Mundo Deportivo. Il classe 1993 si è reso protagonista di un'ottima stagione tra le fila dei Colchoneros, completamente rilanciato da un altro ex nerazzurro come Diego Pablo Simeone. Va detto che, anche al Valencia, subito dopo aver lasciato Appiano Gentile nel 2017, Kondogbia era via via tornato agli standard dell'esperienza al Monaco, collezionando 104 presenze e 7 reti complessive tra il 2017 e il 2020. Nell'Atléti, fin qui, 48 presenze e 1 rete, insieme a tanta concretezza nella metà campo del Cholo, che ha iniziato a considerarlo un elemento fondamentale.

Le aspettative - probabilmente - eccessive, lo hanno invece reso una meteora all'Inter, in cui era giunto per 31 milioni di euro più dal Monaco nell'estate 2015, fortemente richiesto dall'allora allenatore nerazzurro Roberto Mancini. Il rendimento altalenante proseguì anche nelle gestioni successive di Frank de Boer e Stefano Pioli.