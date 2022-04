Ancelotti: "Pochettino? A volte gli allenatori non possono dire tutta la verità"

MADRID - Carlo Ancelotti ha risposto alle recenti dichiarazioni di Mauricio Pochettino sul futuro di Kylian Mbappé. Il tecnico argentino, infatti, durante una conferenza stampa aveva rassicurato i giornalisti sulla sicura permanenza del fuoriclasse francese al Psg, nonostante le insistenti voci di mercato proprio sul possibile trasferimento di Mbappé al Real Madrid. Il tecnico italiano ha risposto alle affermazioni di Pochettino in conferenza stampa sorridendo: "A volte gli allenatori non possono dire tutta la verità in conferenza stampa...", si è limitato a dire.