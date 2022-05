Il Barcellona batte anche il Celta, ma che paura per Araujo!

BARCELLONA (SPAGNA) - Nuovo successo per il Barça , che a tre giorni dal successo corsaro sul Betis Siviglia , batte anche il Celta , grazie a un gol di Depay e a una doppietta di Aubameyang , e rafforza ulteriormente, così, la seconda posizione, che varrebbe la partecipazione alla prossima Final Four di Supercoppa di Spagna. Nel corso del secondo tempo, attimi di paura per Ronald Araujo , portato via dal campo in ambulanza dopo un violento scontro aereo col compagno Gavi .

Paura al Camp Nou

Nonostante il doppio vantaggio, Xavi non pare troppo soddisfatto e decide di rafforzare il centrocampo, inserendo all’inizio del secondo tempo, Riqui Puig per l’opaco Ferran Torres. Scelta subito premiata col tris di Aubameyang, che completa la sua doppietta su nuovo assist dello scatenato Dembelé. Il Celta non ci sta e, qualche minuto dopo, accorcia le distanze con Iago Aspas, che approfitta di un pasticcio che vede protagonisti Ter Stegen e Ronald Araujo. 18º gol in campionato per l’esperto attaccante, miglior marcatore con passaporto spagnolo in un torneo in cui solo Benzema, con 26 reti, si sta rivelando più prolifico. A mortificare in partenza le velleità di remontada dei galiziani, però, ci pensa l’ex Inter, Jeison Murillo, che si fa cacciare per un fallo su Depay lanciato a rete. Poi, cala il gelo al Camp Nou, quando il blaugrana Araujo crolla in campo, a pochi istanti da uno scontro col compagno Gavi. Momenti di preoccupazione e ambulanza sul terreno di gioco, che preleva il centrale per portarlo in ospedale. Nonostante un recupero fiume, il risultato non cambia più. Secondo posto praticamente ipotecato per i catalani.

