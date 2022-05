Ancelotti su Haaland al City: "Gran giocatore, ma preferisco i miei"

MADRID (SPAGNA) - Uno scudetto in bacheca e una finale di Champions League tutta da giocare. Carlo Ancelotti è concentrato sul finale di stagione. Il Real Madrid affronterà il Liverpool il 28 maggio a Parigi. "Nessuno pensava che potessimo arrivare in finale, ecco perchè c'è ancora più entusiasmo tra i nostri tifosi. Ieri ho visto il Liverpool, li ho studiati, ma li conosciamo molto bene io e il mio staff negli ultimi anni li abbiamo affrontati più volte sia con il Napoli che con l'Everton e anche loro conoscono molto bene me e il Real. E' una partita senza segreti, dobbiamo prepararla al meglio e con la massima tranquilità". Il tecnico italiano è entusiasta della disponibilità mostrata dai suoi calciatori. "Nessuno mi ha creato problemi quando ho scelto di farli riposare, parlo di gente che ha vinto 4 Champions, in passato mi è successo con altri calciatori che non hanno gradito le mie scelte, questa è la differenza del Real Madrid, per un allenatore la cosa difficile è riuscire ad avere il gruppo sempre motivato".