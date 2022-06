Marcelo lascia il Real Madrid: le parole di Ronaldo per il “fratello”

Marcelo lascia il Real Madrid dopo una vita con i Blancos in cui ha vinto tutto. Sedici stagioni con la stessa maglia per l'esterno, che ora si prende le belle parole di chi con lui ha giocato. Ex e attuali compagni di squadra hanno voluto salutare quello che è stato un punto di riferimento sulla fascia e negli spogliatoi. Ecco dunque Casillas, Vinicius, Casemiro, Militao, Sergio Ramos, Varane, Courtois, Lucas Vazquez, Isco, Asensio, Kroos e anche Cristiano Ronaldo, l'ex Juve oltre che Real Madrid, ora al Manchester United.