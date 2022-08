"Depay avrebbe chiesto la rescissione al Barcellona"

Depay chiede la rescissione al Barcellona

Come riporta il quotidiano Sport, Depay, deluso dal fatto di essere stato inserito nella lista dei cedibili, avrebbe chiesto al club di essere liberato a parametro zero.

I motivi di tale richiesta sono numerosi. Prima di tutto, Depay vorrebbe che gli fosse riconosciuto lo sforzo fatto la scorsa estate, quando pur di vestire la maglia catalana si era pesantemente ridotto l'ingaggio.

In secondo luogo, partendo a parametro zero, sarebbe in grado di ottenere un contratto molto migliore, dato che la società acquirente non dovrebbe dare nemmeno un euro al Barcellona.

Il Barcelloona invece desidera monetizzare da una sua cessione, ma Sport sottolinea come Laporta abbia ormai capito che la richiesta di 20 milioni è al momento eccessiva per chiunque. Club e giocatore starebbero dunque parlando in queste ore per trovare un accordo, col Barca che potrebbe finire per chiedere una cifra parecchio inferiore pur di non farlo partire a zero.

Su Depay irrompe il Borussia Dortmund, Juve ancora alla finestra

Il quotidiano Sport, nella sua analisi della situazione dell'olandese, riporta che il Borussia Dortmund avrebbe chiesto informazioni per portarlo in Bundesliga. I gialloneri infatti stanno affrontando una difficile situazione in attacco a pochi giorni dall'inizio del campionato, con Haaland venduto al City e il sostituto, Haller, al quale è stato diagnosticato un tumore maligno ai testicoli, cosa che, purtroppo, lo terrà fuori dai campi a lungo.

Tuttavia, il BVB vorrebbe Depay solamente in prestito secco o a parametro zero.

In tutto questo la Juventus rimane vigile. Nella giornata di ieri vi avevamo riportato l'intenzione del Barcellona di rinnovare di uno o due anni il contratto dell'olandese, per poi cederlo ai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, proprio la richiesta iniziale dei catalani.

Alla luce della nuova richiesta del giocatore, riporta Sport, questa ipotesi è stata però al momento accantonata.