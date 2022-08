Trofeo Gamper, Barcellona a valanga: 6-0 ai Pumas! Che festa per Lewandowski

BARCELLONA (SPAGNA) - Notte di festa allo Spotfy Camp Nou, dove il Barça rifila un tennistico 6-0 ai malcapitati Pumas di Città del Messico, chiamati in fretta e furia per sostituire la Roma, che in un primo tempo avrebbe dovuto vestire i panni dell’ospite d’onore. Festa che è cominciata subito con l’attesissima prima rete davanti ai nuovi tifosi di Robert Lewandowski, che poi ha dispensato due assist da urlo e ha colto anche un palo. Di Pedri, due volte a segno, Dembelé, Aubameyang e Frenkie de Jong le altre reti dei blaugrana.

TUTTO SULLA LIGA Il miglior club del mondo I convocati di Xavi per il Trofeo Gamper inizialmente erano 31, ma il partente Umtiti, d’accordo col club, ha preferito autoescludersi dalla grande festa blaugrana. Evento che si è aperto con l’ormai classica presentazione all’americana. Il boato più fragoroso, come previsto, è seguito all’annuncio del nome dell’attesissimo Robert Lewandowski. Poi, ha preso in mano il microfono Xavi, per scaldare ulteriormente gli oltre 83mila presenti: “Siamo il miglior club del mondo, daremo tutto per vincere dei titoli, ma abbiamo bisogno del vostro supporto!”. C’è stato il tempo anche per una lunga ovazione dedicata al grande ex Dani Alves, 451 partite e 23 titoli in blaugrana, che si è ripresentato con la nuova casacca de Pumas. E grondano copiose lacrime di commozione.