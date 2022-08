"Il Barcellona pronto ad un'azione legale contro De Jong"

La permanenza di Frenkie de Jong al Barcellona resta in bilico. Il club spagnolo, secondo quanto riportato dal quotidiano The Athletic, sarebbe pronto ad un azione legale contro il centrocampista, nel caso in cui non riuscisse a trovare un accordo sulla riduzione dell'ingaggio. Il contratto, sottoscritto con il precedente consiglio d'amministrazione del Barcellona, viene ritenuto impraticabile. Il club preferirebbe raggiungere con l'entourage del calciatore un nuovo accordo, ma sia De Jong, che i suoi procuratori, non sembrano disposti a fare sconti.