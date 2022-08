Valencia, buona la prima per Gattuso: 1-0 al Girona

VALENCIA (Spagna) - Buona la prima per Gennaro Gattuso, che inizia la sua avventura nella Liga alla guida del Valencia superando il Girona al 'Mestalla' (1-0). Una vittoria sofferta per l'ex tecnico di Milan e Napoli, che schiera l'ex milanista Castillejo nel tridente del suo 4-3-3 ed esulta alla fine del primo tempo, quando Soler è glaciale nel trasformare il rigore concesso per un tocco con il braccio in area di Fernandez (46'). La strada sembra in discesa ma in avvio di ripresa i padroni di casa restano in dieci per il rosso rimediato da Comert (52') e perdono poi per infortunio Castillejo (73'). C'è da stringere i denti per la squadra di Gattuso (ammonito per proteste durante il match), che tiene però fino al triplice fischio e alla fine può festeggiare insieme ai propri tifosi.