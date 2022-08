Real Madrid, buona la prima: 2-1 in rimonta sull’Almeria

ALMERIA (SPAGNA) - Vittoria in rimonta per il Real Madrid, che davanti allo sguardo dell’ospite d’onore Alex Del Piero, soffre per un’ora, ma finisce per far valere la sua superiorità sulla neopromossa Almeria. Padroni di casa in vantaggio, nei primi scampoli, con l’ottimo Ramazani. Nella ripresa, Ancelotti inserisce i vari Modric, Hazard e Alaba e si prende la vittoria con le reti di Lucas Vazquez e dell’appena subentrato centrale austriaco, che dopo aver sbloccato, in settimana, la finalissima di Supercoppa europea con l’Eintracht Francoforte, risolve la prima di Liga con una punizione da cineteca.

TUTTO SULLA LIGA Turnover blanco Diverse novità rispetto all’undici schierato mercoledì scorso in Supercoppa europea per Ancelotti, che però continua a far partire tra i rincalzi i vari Ceballos, Asensio e Hazard. La mezza rivoluzione blanca, infatti, coinvolge solo il pacchetto arretrato e la mediana, con Rudiger e Nacho che rilevano Militao e Alaba, mentre qualche metro più avanti appaiono gli aitanti Tchouameni e Camavinga per Casemiro e Modric. Confermatissimi Benzema, Vinicius e Valverde in avanti. Rubi risponde con una serrata linea difensiva a cinque e con l’ex Roma Sadiq, in attaccato, supportato dallo sgusciante Ramazani.

A freddo Contro la neopromossa, seppur con un ampio turn over, dovrebbe essere una mezza passeggiata per i campioni di tutto del Real, ma a sorpresa a sbloccare il risultato sono i padroni di casa, che passano al 7’, grazie a un passaggio vertiginoso di Eguaras per Ramazani, che tenuto in gioco da Rudiger, s’invola verso Courtois e lo infila con un tocco velenoso. Il Real reagisce rabbiosamente, ma il portiere di casa Fernando si dimostra insuperabile, con un paio di prodigiosi interventi su Benzema, Rudiger, Vinicius e Valverde. Allo scadere della prima frazione una gran giocata di Kroos di chiude col possibile pari di Lucas Vazquez, ma il vice Carvajal si fa pizzicare in lieve fuorigioco. Per quanto riguarda gli andalusi, è Sadiq a sfiorare il clamoroso raddoppio con un bolide che sfiora l’incrocio.