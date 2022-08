"Il Real Madrid inizia a metabolizzare l'addio di Casemiro"

MADRID (Spagna) - L'addio di Casemiro al Real Madrid non sarebbe più una possibilità ma diventerebbe, col passare delle ore, una realtà concreta. Secondo Marca infatti, si sarebbe diffusa a Valdebebas - quartier generale blanco - la voce che il centrocampista brasiliano, perno della metacampo merengue insieme a Modric e Kroos, abbia già deciso di lasciare Madrid e il Santiago Bernabeu per sposare il progetto del Manchester United. Florentino Perez e la dirigenza merengue sanno che l'asso carioca sarebbe intenzionato ad accettare la proposta che gli avrebbero inviato da Old Trafford ma è necessario che lo stesso giocatore si esponga pubblicamente e chieda ufficialmente la cessione al club campione d'Europa. In quel caso il Real non si opporrebbe all'addio del brasiliano, purché ci siano le condizioni finanziarie, gradite ai Blancos, per chiudere l'operazione.

Real Madrid, Casemiro via per 60 milioni? Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid potrebbe sedersi al tavolo delle trattative solo se il possibile acquirente di Casemiro mettesse sul piatto una cifra pari o superiore ai 60 milioni. A Madrid, sponda merengue, sono consci del potere economico dei Red Devils nei negoziati: proprio per questa ragione il Real non sarebbe intenzionato a vendere, a prezzo di saldo, un pezzo pregiato che ha rinnovato il suo contratto con il Real Madrid, prolungandolo fino al 2025 e quest'ultimo rappresenterebbe un elemento capace di mettere i bastoni tra le ruote del Manchester United. Un adeguamento contrattuale al quale si sarebbe aggiunto l'inserimento di una clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Una cifra monstre, inaccessibile per qualsiasi club. "Manchester United su Casemiro: ecco l'offerta"