Barcellona, Lewandowski festeggia il 34º compleanno con una doppietta: 4-1 alla Real Sociedad

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Primo successo nel torneo per il Barça, che a una settimana dal deludente pareggio interno con il Rayo Vallecano, s’impone ad Anoeta per 4-1. Dopo l’immediato vantaggio di Lewandowski, i catalani si fanno riacciuffare da Isak. Un paio d’interventi decisivi di Ter Stegen evitano il soprasso basco, poi appare il subentrato Ansu Fati, che nel giro di pochi minuti regala due assist a Dembelé e allo stesso Lewandowski, per trovare, infine, il gol personale.

Real Sociedad-Barcellona 1-4 Le scelte di Xavi In attesa di poter schierare il nuovo acqusito Jules Koundé, che il Barça potrà iscrivere solo dopo le partenze dei vari Aubameyang, Depay e Umtiti, Xavi si presenta a San Sebastian con il terzetto difensivo formato da Araujo, Christensen ed Eric Garcia. Al posto dello squalificato Busquets, Frenkie de Jong vince il ballottaggio con Pjanic, ma le vere sorprese sono il canterano Balde sulla sinistra, al posto dell’atteso Jordi Alba, e la riapparizione di Ferran Torres per Raphinha. Imanol Alguacil risponde col suo undici propositivo, in cui si fa notare l’eterno David Silva, alle spalle di Kubo e Isak.

Regalo di compleanno Pronti, via e il Barça è già avanti con Lewandowski, che ci mette appena 45 secondi per trovare la zampata vincente sul perfetto centro di Balde, innescato subito da un tocco di Pedri. Il miglior modo per inaugurare la serata del 34ª compleanno per il polacco. A guastare la festa, però, cinque minuti dopo ci pensa Isak, che supera Ter Stegen con un pallonetto che vale l’immediato pari per i baschi. Le due squadre proseguono con il loro scambi di colpi, con Ferran Torres che sfiora il nuovo vantaggio per i blaugrana e, sull’altro fronte, Ter Stegen che respinge miracolosamente un rasoterra a botta sicura di David Silva.