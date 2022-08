Barcellona, Lewandowski non si ferma più: seconda doppietta e 4-0 al Valladolid

BARCELLONA (SPAGNA) - Secondo successo di fila per un effervescente Barcellona , che a una settimana dalla vittoriosa visita alla Real Sociedad , si ripete anche contro il Valladolid presieduto dal Fenomeno Ronaldo . Grande protagonista della serata lo scatenato Lewandowski , che a sette giorni dalla doppietta di Anoeta, si ripete allo Spotify Camp Nou firmando le sue prime due reti ufficiali davanti ai nuovi tifosi. Di Pedri e Sergi Roberto i gol che completano il poker dei catalani, che si riportano a -2 dalla capolista Betis Siviglia , in attesa del Real Madrid , che stanotte, sempre a Barcellona, se la vede con l’ Espanyol .

Primo tempo da urlo per il Barça , che mette a ferro e fuoco la retroguardia del Valladolid fin dal fischio d’inizio. Con Jules Koundé finalmente nel cuore della difesa, dopo essere stato finalmente tesserato solo ieri sera, i blaugrana attaccano a spron battuto, con Raphinha che punge dalla destra e Dembelé che s’incunea costantemente sul fronte opposto. I due, poi, si scambieranno di corsia. Varcato il 10’, il primo brivido, con lo scatenato Raphinha che pesca al centro Lewandowski , che centra in pieno il palo e, poi, non riesce a ribadire in rete. Una decina di minuti e arriva il secondo legno, colto da Dembelé, servito dal polacco. Il gol è nell’aria, e arriva puntalmente al 24’, quando un cross dalla destra del solito Raphinha trova sul palo lontano l’ex bomber del Bayern , che insacca con un gesto acrobatico. I catalani non mollano la presa e, allo scadere della prima frazione trovano il raddoppio con Pedri , che segna con un comodo destro da centro area, che chiude l’ennesima grande giocata di Dembelé.

Poker blaugrana

Nella ripresa il Barça continua ad attaccare e, dopo le apparizioni allo scoccare dell’ora, dei vari Sergi Roberto, Frenkie de Jong e Ansu Fati, i blaugrana calano il tris con una magia di Lewandowski, che servito in profondità da Dembelé, controlla verso l’esterno e, poi, s’inventa un pregevole tocco di tacco che sorprende l’ex Masip. Seconda doppietta di fila per il polacco, che sale a quota 4 reti in tre partite. Una volta sul 3-0, il Barça si rilassa e tocca a Ter Stegen e, poi, a Koundé togliere una palla dalla linea su un doppio tentativo ravvicinato di Oscar Plano e Roque Mesa. In pieno recupero, arriva anche il poker di Sergi Roberto, che ribatte in rete dopo un primo tentativo dello strabordante Lewandowski, deviato sulla traversa dal portiere ospite. Barça al secondo posto con il Villarreal, a due lunghezze dalla capolista Betis Siviglia, in attesa del Real Madrid.

CLASSIFICA LIGA