L'Athletic Bilbao crolla con l'Espanyol. L'Osasuna gioisce al 90'

BILBAO (Spagna) - L'Athletic Bilbao sbatte contro il fortino difensivo dell'Espanyol e cade in casa dopo le vittorie contro Cadice e Valencia. Finisce 1-0 al San Mamés, con gli ospiti che giocano una gara attenta in fase difensiva ed arginano le offensive dei baschi che nonostante la velocità di Inaki e Nico Williams e la buona vena dell'ex Torino Berenguer non riescono a trovare il guizzo per decidere il match. All'83', coronando un'azione di contropiede, l'ex Barcellona Braithwaite (alla prima con la nuova maglia) condanna Valverde alla prima sconfitta stagionale sfuggendo alla marcatura di Vivian e Lekue e battendo Simon in uscita. L'occasione più limpida per i padroni di casa è sui piedi di Berenguer, che sul finale del primo tempo colpisce la traversa su calcio di punizione. Bianco-rossi che restano così a sette punti in classifica, mentre per i catalani, alla prima vittoria nella Liga 2022-2023 salgono a quota quattro.