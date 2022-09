"Betis, grave infortunio per Juanmi: salta le due sfide con la Roma"

SIVIGLIA (Spagna) - In vista del doppio confronto del 6 e del 13 ottobre contro la Roma di Mourinho, valido per la fase a gironi di Europa League, il Betis dovrà fare i conti con l'infortunio di Juanmi. Gli esami medici a cui è stato sottoposto l'esterno offensivo - costretto ad abbandonare il campo in barella dopo appena 6 minuti di gioco della sfida contro l'Helsinki - hanno infatti confermato la rottura del legamento della caviglia sinistra. Lo riporta As. Il rientro del calciatore spagnolo è previsto solo per il 2023.