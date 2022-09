MAIORCA (Spagna) - Il sabato della 6ª giornata della Liga lo apre il Maiorca dell'ex Lazio Muriqi con il successo per 1-0 contro l'Almeria. Uomo partita per i padroni di casa il classe 1997 Pablo Maffeo: suo il colpo di testa per la rete al 25' che vale l'1-0 finale e riporta alla vittoria i "Bermellones" dopo un pareggio ed una sconfitta. Per l'Almeria, invece, si tratta del 3° ko consecutivo (4 punti e 14° posto).