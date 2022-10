Boyé illude l'Elche dell'ex Napoli Fernandez: il Rayo Vallecano vince 2-1

Il gol dell'italo-argentino, in Italia con il Torino tra il 2016 e il 2018, non basta a Lirola e compagni: i padroni di casa si impongono in rimonta con Camello e Unai Lopez

