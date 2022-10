Maiorca, il curioso allenamento della squadra di Muriqi: risate in campo

MAIORCA - Sessione d'allenamento particolare e ricca di sorrisi per i giocatori del Maiorca, squadra in cui milita l'ex Lazio Muriqi e che si trova al momento al dodicesimo posto della Liga. Il club spagnolo e il suo allenatore, Javier Aguirre, hanno infatti organizzato un esercizio per la mira sui tiri con dei bersagli diversi dal solito. I calciatori infatti dovevano mirare ai loro stessi compagni di squadra, disposti in fila in porta, girati e piegati in avanti. Tante risate in campo, con tutti i giocatori divertiti da questo particolare gioco. Una sessione fuori dal normale per il Maiorca, che chiuderà l'ottava giornata del campionato spagnolo sfidando l'Elche.