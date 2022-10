Jordi Cruijff: "Ci sarà rumore intorno al Barcellona, possiamo fare solo una cosa..."

Nubi dense sul Barcellona . Non è certamente un momento felice per la compagine blaugrana, impegnata a smaltire le delusioni di Champions contro l' Inter e nella Liga, dopo El Clasico perso contro il Real Madrid .

Barcellona, Jordi Cruijff: "Ci sarà rumore intorno a noi: dobbiamo rialzarci"

I premi individuali ritirati da Gavi e Alexia Putellas al Théâtre du Châtelet di Parigi in occasione del Pallone d'Oro 2022 non sono stati sufficiente, di certo, a lenire le ferite in casa catalana. Al termine di questa doppia batosta, è intervenuto Jordi Cruijff, figlio d'arte, capo dell'area sportiva del Barcellona: "L'aspetto positivo di avere un calendario particolarmente denso è che non avremo molto tempo per pensare alla sconfitta col Real Madrid e al 3-3 contro l'Inter".