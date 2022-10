Asensio e Carvajal furiosi con l'arbitro: la frase urlata dopo il rigore

MADRID (SPAGNA) - Roventi polemiche in Spagna: il Real Madrid ha pareggiato 1-1 al Bernabéu contro il Girona, riducendo a un solo punto il vantaggio sul Barcellona vittorioso all'ultimo respiro a Valencia. A tenere banco però non è il passo falso dei 'Blancos' ma la prestazione del direttore di gara, Melero Lopez. I giocatori del Real Madrid hanno accerchiato l'arbitro al fischio finale del match, mettendo in mostra la loro indignazione per quanto accaduto in campo. Sono due gli episodi contestati dalle 'Merengues': il calcio di rigore fischiato al Girona al 79' su tocco di mano di Asensio (poi trasformato da Stuani) e la rete di Rodrygo, annullata allo scoccare del 90' per fuorigioco che avrebbe significato vittoria del Madrid e nuovo +3 sui rivali blaugrana. Un pareggio inatteso per gli uomini di Ancelotti che hanno anche chiuso la partita con un uomo in meno complice l'espulsione di Kroos, la prima in carriera, per doppia ammonizione.