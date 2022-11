Lutto per Ancelotti, è morta la suocera: il messaggio del Real Madrid

MADRID - "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di María Concepción Barrena Gutiérrez, madre di Mariann Barrena, moglie del nostro allenatore Carlo Ancelotti. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo amore e affetto a tutta la sua famiglia e ai suoi cari. María Concepción Barrena Gutiérrez è morta all'età di 95 anni. Riposa in pace". Con questo comunicato il club blanco annuncia la scomparsa della suocera di Ancelotti, una figura fondamentale nella vita sia del tecnico sia di sua moglie. La notizia arriva a poche ore dalla sfida del Real Madrid contro il Celtic in Champions League, in programma mercoledì.