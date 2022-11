Barcellona, Jordi Alba: "Non ho mai ricevuto offerte dall'Inter"

Jordi Alba accostato all'Italia, la risposta dello spagnolo

In estate, ma anche nel corso degli ultimi giorni, l'Inter era data come possibile acquirente di Jordi Alba, possibile esubero del Barcellona data la rivoluzione verde che stanno operando i catalani.

Anche il Napoli era stato nominato nella corsa ad Alba, ma sembra che dietro non ci sia nulla di vero, come lui stesso ammette nel corso dell'intervista a Mundo Deportivo:

"Onestamente, non ho ricevuto alcuna offerta dall'Inter né da nessun altro club. Conoscevo l'opinione dell'allenatore, che contava su di me. Da quel momento in poi, non ho potuto valutare nient'altro. Da molti anni si parla della possibilità che io vada in prestito o che firmi per un altro club. Ma la mia intenzione è sempre stata quella di rimanere qui. Sono un Culé, in questi anni ho dato il massimo per questo club, poi le cose andranno meglio o peggio, ma questa continuerà a essere la mia intenzione fino alla fine della stagione e a tutto ciò che resta del mio contratto".

Jordi Alba giura amore al Barcellona: "Voglio chiudere qui la mia carriera"

Il contratto dello spagnolo scadrà nel 2024, ma il classe 1989 ha già in mente i propri piani per il futuro:

"Per quanto mi riguarda, mi sento in grado di rimanere qui per molti anni a venire. Penso che quando gioco sto bene e quando non gioco sostengo i miei compagni di squadra e cerco di aiutare i più giovani il più possibile. Voglio continuare a fare bene, sono qui al Barcellona da molti anni e la mia intenzione è di rimanerci".

Infine, Alba ci tiene a mandare un messaggio a tutti i tifosi catalani:

"Alla fine, mi sono sempre sentito sostenuto e apprezzato dai tifosi. Sono qui da undici anni e credo di aver sempre avuto il supporto del Camp Nou, dove mi sono sempre sentito sostenuto dai tifosi. Quest'anno non ci siamo qualificati per gli ottavi di Champions League e siamo in Europa League, ma i tifosi sono rimasti al fianco dei giocatori, incitando tutti i compagni, e questo è stato molto importante per noi. Ora dobbiamo cercare di ripagarli sotto forma di titoli. Il rapporto con i fan è sempre stato fenomenale. Sanno che sono un giocatore cresciuto in casa, un giocatore che è stato qui per molti anni e alla fine non posso controllare quello che viene detto fuori o dalla stampa".