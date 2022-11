Del Piero, buon sangue non mente: Tobias in gol al debutto col Getafe

Una solida base di amore sterminato a Torino, dove ha segnato un’epoca scrivendo record su record (alcuni dei quali ancora imbattuti) con la maglia della Juventus, il proprio quartier generale in California, ma ora un presente in Spagna, per motivi famigliari. A 10 anni dall’addio al calcio giocato Alex Del Piero è un uomo con mille interessi e attività, ma da oggi anche a tutti gli effetti anche un… padre d’arte .

C'è un altro Del Piero che segna: Tobias in gol con le giovanili del Getafe

Il primogenito dell’ex capitano bianconero, infatti, Tobias, ha debuttato con la maglia del Cadete B del Getafe, dopo essere entrato lo scorso agosto nella cantera del club madrileno. E tanto per non smentire il dna di famiglia il ragazzo ha pensato bene di marchiare la prima, vera partita della propria carriera da calciatore con un gol. Classe 2007, Tobias Del Piero ha dovuto aspettare più del previsto per esordire con la maglia degli azulones a causa di probemi di tesseramento legati a ritardi nell’invio del cartellino dagli Stati Uniti, dove la famiglia Del Piero ha vissuto negli ultimi anni.

Del Piero, lo speciale regalo di compleanno del figlio Tobias

Così sarà stata magari proprio la voglia di debuttare accumulata nelle settimane a contribuire all’esordio-boom con la seconda delle cinque squadre che compongono il settore giovanile del Getafe, riservata ai ragazzi nati nel 2007 e nel 2008, e militante in Division de Honor. A Illescas, località della provincia di Toledo poco distante da Madrid, Tobias ha giocato titolare e segnato il gol del provvisorio 2-0 in un match finito 8-4. Decisamente un bel regalo per papà Alex, fresco di 48° compleanno, adeguatamente festeggiato da parenti, amici e tifosi.

Alex Del Piero festeggia Tobias... e aspetta Sasha

In attesa dell’esordio tra i grandi del proprio figlio maggiore, probabilmente ancora lontano, Del Piero può quindi sognare che Tobias segua le orme paterne, dal momento che Alex dovette aspettare… ben una settimana dal debutto in A per festeggiare, il 19 settembre ’93 contro la Reggiana, il primo dei suoi 205 gol in campionato, ovviamente tutti con la maglia della Juventus. Il tutto aspettando che pure l’altro figlio maschio, Sasha, classe 2010, in forza all’Infantil del Getafe, provi a dimostrare di avere le stigmate del predestinato.