Cristiano Ronaldo a Madrid: sui social sfugge un clamoroso indizio

C'è ancora tanta incertezza sul futuro di Cristiano Ronaldo, eliminato ai quarti di finale del Mondiale con il suo Portogallo e attualmente senza squadra dopo la separazione dallo United. In attesa di prendere la delicata decisione sul suo futuro, CR7 ha fatto ritorno a Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid, ritornando dopo 4 anni in quella che è stata la sua casa per nove stagioni per allenarsi da solo e non perdere la forma alla ricerca di una squadra. Il "ritorno" ha ovviamente scatenato le voci su una seconda avventura insieme ai Blancos, complice anche un indizio sui social.