Liga, Joao Felix più Morata e l'Atletico sale al terzo posto in classifica

MADRID (SPAGNA) - Dopo la sosta per i Mondiali in Qatar è ripartita la Liga , che ha visto andare in scena tre anticipi della 15ª giornata . E nell'ultimo di questi è l'Atletico Madrid a cogliere l'unica vittoria, superando 2-0 l' Elche con i gol di Joao Felix e Morata , che valgono il momentaneo aggancio al terzo posto in classifica.

Atletico Madrid-Elche 2-0: statistiche e tabellino

Liga, la classifica

Betis in dieci e in bianco contro l'Athletic

Il match più interessante del turno tra Betis e Athletic si chiude in realtà con un nulla di fatto. A Siviglia finisce a reti bianche, per un punto che accontenta più i baschi che gli andalusi, che chiudono in dieci uomini per l'espulsione dell'ex Lazio Luiz Felipe, che rimedia un rosso in pieno recupero.

Betis-Athletic Bilbao 0-0: statistiche e tabellino

Vallecano rimontato due volte

Nel primo anticipo che ha segnato la ripartenza della Liga dopo 49 giorni di stop è finita invece in pareggio la sfida tra il Girona (in serie positiva da cinque partite) e il Rayo Vallecano (2-2), che incamera sì il settimo risultato utile consecutivo ma non riesce ad agganciare la zona Europa ed esce dal campo con qualche rimpianto. Due volte avanti, prima con Sergio Camelio (2') e poi con Isi (62'), gli ospiti vengono infatti ripresi una volta da Valenti Castellano (33') e poi da Samuel Saiz (74'), entrambi a segno su calcio di rigore. Sospiro di sollievo però per il Rayo al 96', quando al Girona viene annullato per fuorigioco (di David López) il gol segnato dal subentrato Stuani.

Girona-Rayo Vallecano 2-2: statistiche e tabellino

Liga: risultati, tabellini e calendario