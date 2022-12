Dopo gli anticipi del giovedì, prosegue la 15ª giornata di Liga. Tre punti pesanti se li prende il Getafe, che regola 2-0 il Maiorca con la doppietta dell'ex Roma Borja Mayoral, che allontana i madrileni dalla zona caldissima della classifica. Finiscono in parità le sfide tra il Cadice e l'Almeria, con un altro ex giallorosso a segno, Lucas Perez, autore dell'1-1 finale. Stesso punteggio per la sfida tra Celta e Siviglia, con le reti di Veiga e Salas.