Clamoroso errore dell’arbitro: fischia l’inizio ma in campo c’è qualcosa che non torna

GIJON (SPAGNA) - Il Valencia di Rino Gattuso è in vantaggio con il punteggio di 3-0 allo stadio 'El Molinon' di Gijon e sta per ipotecare la qualificazione ai quarti di finale di Coppa del Re grazie a una doppietta del 'Matador' Cavani e al gol dell'ex Roma Kluivert. Un primo tempo dominato dagli 'Els' che ritornano in campo per la ripresa con l'obiettivo di gestire l'ampio vantaggio maturato nei primi 45'. La partita riprende regolarmente ma tra le fila dei padroni di casa c'è qualcosa che non va. I conti non tornano...