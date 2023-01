Il giocatore e il tatuaggio super lusso: costo shock e serve l’anestesia!

MADRID (SPAGNA) - L'attaccante del Real Madrid Mariano Diaz fa parlare di sé: in scadenza di contratto con i 'Blancos', il giocatore dominicano non trova spazio nella rosa di Ancelotti (solo 25' giocati in 5 presenze stagionali), togliendosi altre 'soddisfazioni' che esulano dal calcio. Durante la sosta per i Mondiali, Diaz è infatti sbarcato a Los Angeles dove lo aspettava Ganga, tatuatore spagnolo e suo caro amico: il giocatore si è così regalato un nuovo tatuaggio grazie a una tecnica innovativa e del tutto particolare che 'rimuove' il dolore provocato dalla realizzazione dello stesso tattoo.