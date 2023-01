Ancelotti e il dito puntato contro Rodrygo dopo la sostituzione: tensione Real in panchina

Il botta e risposta tra Ancelotti e Rodrygo

Il brasiliano non ha accettato la sostituzione e rientrando in panchina non ha salutato l'allenatore italiano. Ancelotti ha subito puntato il dito contro il suo calciatore rimproverandolo. Al termine della gara ha poi puntualizzato: "Non mi ha salutato perché credo si sia dimenticato, non vedo ragioni. Gli ho detto di non dimenticarsi di salutare quando viene sostituito".