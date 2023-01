Furia Gattuso contro il giornalista: "Ho una faccia di m... per un motivo"

VALENCIA - Altro " show " in conferenza stampa di Gennaro Gattuso . Il tecnico del Valencia , che già qualche giorno fa si era scagliato contro i giornalisti per alcune domande, si è scontrato contro uno giornalista alla vigilia della sfida contro il Valladolid . L'ex Milan si è infuriato durante la conferenza per una domanda sull' eliminazione dalla Coppa del Re, sconfitto dall' Athletic Bilbao .

Gattuso perde le staffe con il giornalista: "È la quarta volta che..."

Furia Gattuso, scontro con un giornalista

Il giornalista in questione ha chiesto a Gattuso il perché avesse una "brutta faccia" durante le altre risposte alle domande in conferenza. "Tu hai mai giocato a calcio?" chiede il tecnico del Valencia al giornalista. "Io ho 45 anni, faccio l'allenatore da 10 anni e ho giocato per 20 anni. Sono 30 anni che sono nel calcio e secondo te devo venire in conferenza stampa sorridente e felice dopo una prestazione come quella di ieri (contro l'Athletic Bilbao ndr)? Come allenatore ho preoccupazioni e dubbi dopo quella partita, ma pensi che ho paura di essere mandato via? Mi chiedi perché sono "scuro in volto"? Ho una faccia di m***a perché ho perso 3-1 un quarto di finale!".