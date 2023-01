VALENCIA (SPAGNA) - Grazie ad un gol di Camello, a venti minuti dalla fine, il Rayo Vallecano batte il Villarreal in trasferta per una rete a zero e si aggiudica il posticipo della 29esima giornata della Liga. Dopo cinque risultati utili consecutivi (quattro successi e un pareggio) si interrompe il momento magico dei padroni di casa, che restano a meno tre dall'Atletico Madrid. Il Rayo Vallecano si porta invece all'ottavo posto, a 29 punti.