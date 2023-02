Clamoroso, Barcellona-Real Madrid si giocherà in Messico! Il tweet della Liga diventa un caso

SPAGNA - Prima l'annuncio, poi il tweet che sparisce e getta nel mistero il prossimo Barcellona-Real Madrid di campionato, in programma il 19 marzo. Dove? Non al Camp Nou, non in Spagna, ma per la prima volta nella storia della Liga in Messico, o almeno così sembrava. Già, perché il profilo Twitter della Liga ha prima annunciato il trasloco del Clásico in un altro continente, a Città del Messico, poi però ha rimosso il tweet, che ora è sparito dai radar.