Ronaldinho firma con il Barcellona, l’incredibile storia che si ripete

BARCELLONA (Spagna) - La Masia del Barcellona è una fucina di grandi campioni, ma questa volta la Cantera del club catalano è pronta ad accogliere un piccolo talento in arrivo dal Brasile. Il nome è una garanzia: Joao Mendes, ma per tutti d’ora in poi sarà Ronaldinho Jr. Il ragazzo, figlio del fuoriclasse brasiliano Ronaldinho Gaucho ha firmato un contratto con il Barcellona.