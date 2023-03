Liga, il Getafe rimonta il Cadice all'ultimo respiro: 2-2 tra Escalante e Mayoral

CADICE - Incredibile 2-2 tra Cadice e Getafe , in una sfida salvezza che ha regalato emozioni a non finire. I padroni di casa vanno due volte in vantaggio, ma vengono recuperati da una doppietta di Unal: entrambi i gol sono stati segnati su calcio di rigore. L'ultimo è arrivato al minuto 106'.

Cadice-Getafe 2-2, tabellino e statistiche

Rigore decisivo al minuto 106

I padroni di casa sbloccano il risultato al 39': l'ex laziale Escalante inizia l'azione, che porta Carcelen al cross: Sobrino, sul secondo palo, schiaccia di testa e insacca. Nella ripresa gli ospiti pareggiano: fallo di Escalante in area su Unal e rigore concesso dall'arbitro dopo una lunga review: dal dischetto Unal non sbaglia. All'82 il Cadice torna in vantaggio: Escalante si fa perdonare e si procura il rigore del 3-2, trovando la deviazione di braccio di Duarte; Alcaraz dal dischetto insacca. Partita chiusa? Neanche per sogno. L'arbitro concede dieci minuti di recupero e all'ultima azione fischia un nuovo penalty per gli ospiti per una trattenuta in area: dopo oltre cinque minuti (tra proteste e review), Unal segna il gol del definitivo 2-2. A gara finita espulsione per proteste di Carcelen.

Liga, la classifica