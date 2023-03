L'incredibile tackle di Gavi: ecco cosa è successo contro l'Atlhetic Bilbao

ROMA - Un gesto che non è passato inosservato, nell'infuocato catino del San Mames di Bilbao, in piena contestazione per il caso Negreira, proprio in occasione della sfida contro il Barcellona. Un clima più che caldo, che ha visto un match maschio e che può essere racchiuso in un episodio preciso a dimostrazione che i giocatori del Barça hanno accettato il guanto di sfida a viso alto. Condottiero di questa condotta coraggiosa e impavida, il diciottenne azulgrana Gavi che in occasione di una contesa a centrocampo, mette letteralmente in gioco la propria testa per la causa azulgrana: cercando di riprendere una palla persa (riucendoci incredibilmente), il giovane azulgrana si getta a terra togliendo di testa la palla tra i piedi di Garcia, rischiando di venire colpito. Un filmato che è diventato subito virale sui social e oggetto di esaltazione da parte del popolo del Barcellona e dove si sono scatenati i commenti più disparati. Insomma, tutto si può dire, meno che Gavi non ci metta...la testa.