Barcellona-Real Madrid, dove vederla in tv Sky o Dazn

BARCELLONA - Allo stadio Camp Nou va in scena Barcellona-Real Madrid , gara valida per la ventiseiesima giornata di Liga. Fischio d'inizio alle ore 21.

Barcellona-Real Madrid, match valido per la ventisettesima giornata di campionato, è in programma al Camp Nou di Barcellona e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta TV

Barcellona-Real Madrid sarà visibile su Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

Barcellona-Real Madrid dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Barcellona e Real Madrid sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell'evento. Per l'occasione Dazn offrirà la possibilità di assistere, sul proprio canale Youtube, alla partita anche ai non abbonati.

Barcellona-Real Madrid in Diretta: la cronaca

Negli ultimi sei confronto, 5 vittorie del Real Madrid e una del Barcellona. Il Real ha vinto le ultime due gare di campionato giocate al Camp Nou. Quasi in parità il bilancio dei precedenti: 101 le vittorie del Real, 99 quelle del Barcellona, con 52 pareggi.

