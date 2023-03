Figuraccia Trejo: imita il rigore di seconda di Messi, il risultato è pessimo

Durante la partita della Liga tra Rayo Vallecano e Girona il calciatore argentino Trejo, in forza ai padroni di casa, ha deciso di battere un rigore di seconda passandola al suo compagno Palazon che ha calciato in maniera pessima sopra la traversa. La partita è terminata con il risultato di 2-2 e l'episodio è stato decisivo per l'economia del match dal momento che la squadra di casa, con la realizzazione del penalty, si sarebbe potuta portare sul punteggio di 3-1. Il tiro dagli 11 metri ha ricordato quello di Messi e Suarez, che aveva avuto però un diverso esito...