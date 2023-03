Siviglia, rivoluzione in panchina: ufficiale l'esonero di Sampaoli

SIVIGLIA (SPAGNA) - Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del Siviglia. L'ufficialità è arrivata in mattinata: il tecnico argentino è stato esonerato dopo la sconfitta con il Getafe complice una classifica che vede la squadra andalusa in piena lotta per non retrocedere: solo due i punti di vantaggio dei biancorossi sulla zona calda. L'ex ct dell'Albiceleste era tornato a Siviglia lo scorso ottobre per prendere il posto di Lopetegui ma non è riuscito a invertire il trend di una stagione flop, come confermato dallo stesso club: "Il fatto che la squadra non sia riuscita a risalire la classifica dal momento del suo arrivo, oltre all'immagine offerta negli ultimi incontri, hanno portato il club a prendere questa decisione nella speranza di una reazione della squadra in queste ultime partite di campionato".