Il Barcellona non giocherà al Camp Nou la prossima stagione: perché e quale sarà il nuovo stadio

Il Barcellona ha notificato alla Federcalcio spagnola che il prossimo anno non giocherà le sue gare casalinghe al Camp Nou, a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio. Il club ha chiesto un finanziamento di circa 1500 milioni di euro per eseguire tutti i lavori di ammodernamento dell'impianto. Appena riceverà l'ok (previsto per l'estate), darà il via all'inizio dei lavori.