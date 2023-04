Valencia-Rayo Vallecano 1-1: un gol di Kluivert salva Baraja

VALENCIA (SPAGNA) - Pari in rimonta contro il Rayo Vallecano per il Valencia nell'ultimo posticipo della 27ª giornata di Liga , che ha visto la 'pericolante' squadra di Baraja (successore di Gattuso) conquistare un punto tra le mura amiche del ' Mestalla ' grazie a una rete dell'ex romanista Kluivert , che ha evitato ai suoi un ko che sarebbe stato pesante nella corsa alla salvezza.

Kluivert freddo dal dischetto

Strada presto in salita per i padroni di casa, che si fanno sorprendere in avvio da Camesana (9') e sono costretti subito a inseguire. A guidare l'assalto valenciano più di uno spento Cavani è l'ispirato Kluivert, che al 24' colpisce il palo mentre nella ripresa viene fermato da una super parata di Dimitreivski (70'). Il 'Mestalla' rumoreggia poi al 77', quando una revisione del Var porta ad annullare il rigore che era stato assegnato per un contatto tra Diakhaby e Comesana, mentre il penalty arriva davvero poco dopo (sempre su intervento del Var) per un tocco di mano di Balliu: sul dischetto va proprio Kluivert che con freddezza firma il definitivo 1-1 (81').

