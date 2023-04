Ancelotti “Nostradamus”: l’incredibile pronostico che si è avverato

BARCELLONA - Il Real Madrid ha asfaltato il Barcellona al Camp Nou con un perentorio 4-0 firmato da Vinicius e dalla tripletta di uno scatenato Benzema . I Blancos hanno surclassato la squadra di Xavi nel match di ritorno della semifinale di Copa del Rey, dopo l'1-0 del Barca nella gara d'andata. Il Real Madrid affronterà in finale la sorpresa Osasuna , che ha eliminato i baschi dell' Athletic Bilbao . Una finale che era stata pronosticata dallo stesso Carlo Ancelotti ...

Ancelotti come Nostradamus: il motivo

Ancelotti, oltre a collezionare trofei qua e là, si è anche rivelato un "Nostradamus" dei pronostici. L'allenatore del Real Madrid, infatti, lo scorso 18 febbraio in occasione della partita di campionato all'Estadio El Sadar contro l'Osasuna, aveva confessato a Jagoba Arrasate, tecnico dei Rojillos, che entrambi si sarebbero ritrovati in finale di Copa del Rey. Detto fatto. Real Madrid e Osasuna si sfideranno nell'ultimo atto della competizione il prossimo 6 maggio a La Cartuja. Adesso tocca al pronostico in Champions League: Ancelotti ha dichiarato di volere una finale tra il suo Real Madrid e il Milan. Sarà così?