Barcellona, passettino scudetto: 0-0 col Girona e +13 sul Real Madrid

BARCELLONA (SPAGNA) - Solo un pari per il Barça nel derby col Girona, ma tanto basta ai blaugrana per aumentare a 13 punti il vantaggio sul Real Madrid, sconfitto sabato scorso, al Santiago Bernabeu, dal Villarreal. Il traumatico 4-0 incassato la scorsa settimana contro i blancos, costato l’eliminazione dalla Coppa del Re, resta, così, in qualche modo alle spalle, con il 27º scudetto che appare sempre più vicino per i catalani, quando mancano 10 giornate al termine del torneo.

TUTTO SULLA LIGA Le due variazioni Ancora fuori causa i vari Christensen, Frenkie de Jong, Pedri e Dembelé, Xavi rispetto al deludente Clasico di Coppa del Re di mercoledì scorso, decide per soli due cambi, ma le variazioni sono sostanziali. Spariscono dall’undici titolare Kessié e Marcos Alonso e appaiono Eric Garcia, che si piazza nelle retrovie a far coppia con Araujo, e Ansu Fati, che così va a ricomporre il tridente offensivo con Raphinha e Lewandowski. Xavi, così, rinuncia al quartetto di centrocampo che, prima del doloroso poker incassato dal Real, aveva garantito una certa consistenza ai blaugrana. Atteso 4-1-4-1, invece, per il Girona, con l’ex canterano del Barça, Oriol Romeu piazzato davanti alla difesa, a dettare i tempi del gioco, e il Taty Castellanos come unico vero referente offensivo.

No gol Determinato a prendere il largo sul Real, il Barça fa la partita e, dopo cinque minuti, ci prova con Lewandowski, che servito da Ansu Fati, alza di poco sopra la traversa. Poco dopo, Santi Bueno rischia di farla grossa, con un retropassaggio spericolato che l’estremo difensore Gazzaniga, avanti di qualche metro rispetto alla porta, riesce a deviare in angolo con un intervento in scivolata alla disperata. Il portiere ospite, nel finale della prima frazione, risulta nuovamente provvidenziale tirando fuori dalla linea una deviazione di Araujo sugli sviluppi di una giocata d’angolo. La goal-line technology conferma che, effettivamente, il pallone non ha varcato per intero la linea.

Piccolo passo verso lo scudetto Ad inizio ripresa, il Girona si divora una clamorosa occasione con il Taty Castellanos, che si presenta solo soletto davanti a Ter Stegen, ma finisce per calciare malamente sul fondo. Scampato il pericolo, il Barça riprende il suo sterile assedio, ma nonostante gli inserimento dei vari Kessié, Ferran Torres e Jordi Alba, di occasioni nitide non se ne vedono e il risultato non si sblocca fino al fischio finale. Risultato che, comunque, permette di allungare ulteriormente sul Real, che a 10 giornate dalla fine del torneo si ritrova a -13 dai ragazzi di Xavi. CLASSIFICA LIGA

© RIPRODUZIONE RISERVATA