Taty Castellanos fa l’Haaland: quattro gol al Real Madrid!

GIRONA (SPAGNA) - Resa definitiva per il Real Madrid , che con la testa già alla finalissima di Coppa del Re con l’ Osasuna , fissata per il prossimo 6 maggio e, ancor di più, alla doppia sfida Champions con il City , che arriva subito a seguire, si arrende a un battagliero Girona , che tra l’altro, è una delle dieci squadre satellite della super big di Manchester . Indiscusso protagonista della piovosa serata catalana è il Taty Castellanos , autore del memorabile poker che decide la gara. Di un nervosissimo Vinicius , che è riuscito a litigare con più o meno tutti i presenti a Montilivi, e Lucas Vazquez i gol dei madrileni. E, domani, in caso di vittoria sul Rayo Vallecano , il Barça può portarsi a +14 sugli eterni rivali.

Erling Castellanos

Lo show di Valentin Castellanos si apre al 12', con un perfetto colpo di testa che chiude un’articolata giocata dei locali, sigillata dal centro dalla sinistra di Miguel Gutierrez. Una decina di minuti dopo, l’argentino concede il bis, sfuggendo allo svagato Militao, prima d’infilare Lunin. Varcata la mezz’ora, il Real prova a rifarsi sotto con Vinicius, che trova la capocciata vincente imbeccato da Asensio. A inizio ripresa, però, lo scatenato Castellanos ristabilisce le distanze con una girata da centro area, favorita da un cross dalla destra di Yan Couto. L’attaccante, in prestito dal New York City - altra squadra della galassia citizen - completa il poker da raccontare ai nipoti, nuovamente di testa. E salgono, così, a 11 i gol in Liga per l’attaccante di Mendoza. Strameritata la standing ovation che gli regala il pubblico di casa al momento della sostituzione con l’ex Reggina Cristhian Stuani. Nel finale, Lucas Vazquez, servito dall’inesauribile Vinicius, fissa il definitivo 4-2. Il Girona, così, ipoteca la salvezza con ampio anticipo. Pare una resa definitiva in campionato, invece, per il Real, che ora cercherà consolazione in Coppa del Re e in Champions League.

