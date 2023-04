Real, Modric tiene in ansia l'ambiente. Ecco cosa ha detto Ancelotti

MADRID - Allarme rosso in casa Real Madrid. Luka Modric è rimasto vittima di un infortunio muscolare dopo la partita persa contro il Girona. Incerti ancora i suoi tempi di recupero. Il tecnico Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida contro l'Almeria, si è detto molto preoccupato, affermando: "Non so quando rientrerà Modric. Dobbiamo valutare bene le cose: ha avuto un piccolo infortunio ed è in attesa dell'evoluzione del caso. Non so se potremo contare su di lui in finale di Copa del Re. Siamo preoccupati, perchè è insostituibile".