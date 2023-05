Siviglia, pari con l’Elche a una settimana dalla Roma

Illusione e sofferenza

Con l’Elche, già retrocesso, che non ha più nulla da perdere, fin dai primi minuti si gioca a viso aperto e, al 10’, le cose paiono mettersi piuttosto bene per il Siviglia, che passa in vantaggio grazie al 5º gol in Liga dell’ex giallorosso Lamela, che liberato da En-Nesyri, insacca con un rasoterra chirurgico. Appena varcato il quarto d’ora, però, lo sciagurato Pape Gueye si fa cacciare per un’entrataccia sull’ex Torino, Lucas Boyé. Rosso diretto. Oltre 70 minuti con un uomo in meno, così, per gli andalusi, che a metà frazione incassano il fortunoso pareggio di Tete Morente, che con un rocambolesco tocco di spalla beffa il portiere di Liga, Dmitrovic (in Europa il titolare è il marocchino Bounou). Nella ripresa, Mendilibar inserisce, alla spicciolata, i vari Gudelj, Montiel, Rakitic, Rafa Mir e Bryan Gil, ma il risultato non cambia più. Siviglia sempre all’ottavo posto, in coabitazione col Girona. Sabato prossimo i biancorossi ospitano il Real, poi sarà già tempo di vedersela con la Roma, con in palio l’Europa League.

