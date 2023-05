Messi può tornare al Barcellona: Xavi ha un piano

BARCELLONA - Messi torna al Barcellona? Ecco cosa ne pensa proprio il tecnico blaugrana Xavi, in un'intervista a Sport. "Non ho dubbi che ci darebbe una mano in campo e l'ho già detto anche al presidente. E' ancora un calciatore determinante perchè ha ancora fame, è un vincente e un leader. Non abbiamo ancora un Barcellona all'altezza di quello del 2010, per esempio ma Messi ci porterebbe talento, l'ultimo passaggio, gol, pericolosità sui calci piazzati. Per come vogliamo giocare, non ho alcun dubbio che ci darebbe tantissimo. Ma dipende da lui". Aspettando Messi, intanto, Xavi sarebbe vicinissimo al rinnovo: sempre secondo "Sport", l'accordo sarebbe ai dettagli e il tecnico dovrebbe firmare fino al 2026.