"Bellingham-Real Madrid, chiusura in dirittura d'arrivo"

ROMA - Dopo aver incassato il sì di Jude Bellingham, il Real Madrid è ora all'opera per trovare l'accordo con il Borussia Dortmund, ancora scosso dopo il mancato titolo nazionale, scivolato all'ultima giornata per il pari interno con il Mainz .Ma l'accordo tra i due club, secondo quanto riportato quotidiano spagnolo AS è ormai imminente. Il nazionale inglese, recentemente premiato come miglior giocatore della Bundesliga, è l'obiettivo numero uno per il mercato del Real di cui ha accettato la corte preferendola a offerte, ricorda As anche più sostanzione (Manchester United, Liverpool e Bayern Monaco): per il centrocampista 19enne l'offerta che il Real ha messo sul piatto si aggira attorno ai 100 milioni, mentre dalla Germania la cifra richiesta è sui 150. L'accordo si chiuderà probabilmente non al di sotto dei 120 milioni. E pare proprio che comunque la chiusura dell'affare sia a un passo, visto che secondo AS (che parla di conto alla rovescia) l'ufficialità del trasferimento di Bellingham dovrebbe arrivare nella prima metà del mese di giugno.