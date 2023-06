Tensione tra Ronaldo e il sindaco di Valladolid: "Non sa dove si trova"

Valladolid, clima teso tra Ronaldo Il Fenomeno e il sindaco

Il giorno dopo la retrocessione Ronaldo Il Fenomeno, proprietario del Valladolid, ha rilasciato alcune dichiarazioni per spiegare i motivi che hanno portato ad una stagione travagliata, culminata con la nuova discesa in Segunda Division. L'ex attaccante brasiliano di Barcellona, Real Madrid, Inter e Milan, tra le altre, ha anche puntato il dito contro l'amministrazione comunale, accusata di non aver mantenuto le promesse fatte. Óscar Puente, sindaco ad interim della città di Valladolid, ha risposto così alle dichiarazioni di Ronaldo: "Ciò che ha detto Ronaldo non mi sorprende. Non ha spiegato come ha fatto a far retrocedere la squadra due volte in quattro anni. Le responsabilità devono essere distribuite tra tifosi, stampa e sindaco. Vi assicuro che ho messo tutto l'amore e l'impegno possibili per il club, anche risorse pubbliche".

La bordata del sindaco di Valladolid a Ronaldo

Aggiunge Puente: "Le dichiarazioni di Ronaldo hanno un duplice intento. Ovvero, quello di creare una cortina funmogena attorno alle vicende del club. E, per secondo, vuole lasciare un avviso sul tavolo al prossimo sindaco. Insomma, una sorta di ricatto". I toni si fanno più accesi e diretti: "Il grosso problema di Ronaldo è che non sa davvero dove si trova. Non conosce né il paese né la città in cui vive. Ciò che vuole lui in Spagna non è possibile. Il consiglio comunale ha messo sul piatto 5 milioni per il Valladolid. Ma non posso dargli lo stadio per 50 anni e assumermi i costi. Nell'ultima partita di campionato non mi hanno fatto sedere al solito posto allo stadio. Ronaldo ha cercato di evitarmi, è stata una bruttissima umiliazione".